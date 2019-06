Occitanie. Continental transfère ses usines à Vistesco Technologies

Un changement (quasi) inaperçu car rien ne le laisse deviner, pour l’instant. Continental demeure Continental pour les non-avertis. Pourtant, l’équipementier automobile allemand s’est lancé dans un gigantesque plan de réorganisation pour mettre le groupe au diapason des bouleversements de l’industrie automobile vers les voitures électriques et autonomes. Désormais, cette restructuration, dévoilée en juillet 2018, se concrétise et s’applique aux sites de l’industriel allemand en région Occitanie.

Les 380 salariés de l’usine de Foix ( Ariège), spécialisée dans la fabrication de calculateurs de contrôle moteur, ont rejoint en janvier dernier la société nouvellement créée Vitesco Technologies. Ainsi que les 350 collaborateurs de l’unité de capteurs installée à Boussens (Haute-Garonne). Le siège France, situé dans le quartier Basso-Cambo à Toulouse, avec ses 1000 employés, est également touché, mais en partie. Les services liés aux capteurs et aux actuateurs sont transférés, tandis que les activités développement et engineering restent dans le giron de Continental Automotive.

« Le marché automobile connait des mutations depuis quelques années, avec l’électrification et la mixité énergétique », explique Stéphane Fregosi, président de Continental Powertrain, division dédiée aux contrôles moteurs et aux batteries qui rassemblait jusque-là les trois sites régionaux du groupe. « Nous devons être réactifs et efficaces pour répondre à tous les marchés de l’automobile et aux normes », poursuit le président pour justifier la création de Vitesco Technologies. Juridiquement indépendante, dotée d’une direction et d’un conseil de surveillance, elle sera introduite en bourse partiellement en 2020. Outre le moteur à combustion, cette entreprise sera aux « avant-postes des futures avancées qui interviendront dans les systèmes hybrides et électriques », ajoute la direction.

Le syndicat Solidaires vigilant

Quel est impact pour les salariés de l’industriel dans la région ? Le syndicat Solidaires assure rester « très vigilant sur ce projet qui implique de très nombreux changements à court, moyen et long terme », et indique dans un communiqué que « tous les salariés doivent trouver une place dans la nouvelle organisation, et à minima conserver des conditions de travail similaires ». La direction affirme de son côté que « 99 % d’entre eux ont été volontaires » pour le transfert.

« Ce changement se traduit pour l’heure par des déménagements », indique pour sa part la CGT Toulouse. « La direction veut faire plus d’argent dans l’intérêt des actionnaires », ajoute le syndicaliste, qui regrette cependant que le flou de la communication de la direction. « Elle a indiqué que Vitesco Technologies disposera de 5 milliards d’euros, mais nous ne savons pas dans quels domaines elle investira. »

Sur les photos : en haut : un salarié de l’équipementier travaille sur la ligne d’essai et de test à Toulouse. En bas : un collaborateur travaille sur une version hybride d’une voiture développée sur le site toulousain. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.