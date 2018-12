En Occitanie, plusieurs dizaines de manifestations pacifiques et calmes

Pour cette quatrième journée de mobilisation des gilets jaunes, différentes manifestations se sont déroulées dans toute l’Occitanie. À quelques exceptions, elles se sont passées dans le calme. À Montpellier, près de 600 personnes ont défilé dans les rues de l’Écusson, tandis qu’à Narbonne, 3000 personnes ont manifesté. À Pamiers et Foix (Ariège) ainsi qu’à Cahors (Lot), les nombreux manifestants ont fait scandé haut et fort leurs revendications dans les rues notamment sur le pouvoir d’achat avant de se mettre à genoux : un geste de soutien aux 151 lycéens de Mantes-la-Jolie arrêtés il y a quelques jours par les forces de l’ordre et sommés de rester à genoux et mains derrière la tête durant de nombreuses heures.

Opération "mairies ouvertes"

Par ailleurs, de nombreuses mairies avaient ouvert leurs portes samedi matin afin de permettre aux gilets jaunes et autres citoyens d’exprimer par écrit leurs volontés. C’était le cas à Lavaur (Tarn), où quelques conseillers municipaux ont accueilli une cinquantaine de gilets jaunes : la taxe sur les carburants, mais également le pouvoir d’achat, les transports dans le monde rural ou le prix de l’énergie constituent les principales doléances. Les gilets jaunes ont ensuite profité du marché hebdomadaire pour faire entendre leur colère, notamment en se rendant au domicile du député En Marche Jean Terlier, et tracter des prospectus dans un rond-point.

« Je ne comprends pas les gens qui sont contents de la situation actuelle », grogne Yann, un retraité engoncé dans son gilet. « Je ne suis pas à plaindre loin de là, mais cette année j’ai mis 1000 euros de fuel dans ma cuve, c’était 700 euros l’an dernier. Je pense aux jeunes qui touchent 1200 euros par mois et qui ont un loyer de 1000 euros. Ce n’est plus possible ! ». Même si à Lavaur les actions des gilets jaunes sont surtout visibles le week-end, ceux qui sont à la pointe du mouvement estiment que le mouvement s’installe dans la durée.

Philippe Font

Sur la photo : Mouvement des « gilets jaunes » à Lavaur. Crédits : Ph.F – ToulÉco.