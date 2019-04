Occitanie, quatrième région française en terme d’accueil des entreprises étrangères

Selon Business France qui s’appuie sur les statistiques de l’agence régionale de développement économique Ad’Occ, l’Occitanie est la quatrième région d’accueil des projets d’investissement étrangers créateurs d’emploi dans l’Hexagone. Au total, elle a ainsi accueilli 111 projets permettant la création ou la sauvegarde de 2636 emplois. Parmi eux, Business France a noté quarante trois créations, soixante sept extensions et une reprise. Elle se place troisième pour les projets dans la production et la création d’emplois dans la R&D.

L’Occitanie accueille 12% des projets de production au niveau national, 13% des projets de R&D et 12% des projets de logistique. En outre, ce sont plus de 1300 entreprises étrangères représentant 90.000 salariés qui sont implantés dans le périmètre régional. Les principaux secteurs d’activité sont les secteurs des logiciels (13%), les matériels aéronautiques, navals et ferroviaires (12%), l’agro-alimentaire (11%) et le conseil ingénierie (10%).

Le poids de l’Occitanie dans l’ensemble des investissements étrangers relevant du secteur des matériels aéronautiques confirme l’attractivité et sa forte spécialisation puisque dans le domaine, elle accueille 34% des projets et 56% des emplois associés.