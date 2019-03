Un salon et un forum pour traiter la question des seniors en Occitanie

D’un côté un salon pour accompagner les seniors et leurs proches dans leur quotidien. De l’autre, un forum consacré à la Silver Economie. Le centre des congrès Pierre Baudis de Toulouse accueille à nouveau le Salon Seniors Occitanie et le Forum Midi Silver Eco, jeudi 21 mars 2019. L’occasion pour les professionnels du secteur d’informer et d’échanger avec un public qui devrait encore être au rendez-vous cette année . “On espère dépasser la barre des 2000 visiteurs, contre 1700 en 2018”, prédit Marie Bergan directrice de l’agence Top7, co-organisatrice de l’événement.

Il faut dire que le marché des séniors est porteur, compte tenu de l’évolution démographique en France ces dernières années. En 2017, un quart de la population française avait plus de 60 ans. Et d’ici à 2030, cette part devrait s’élever à près d’un tiers. La région Occitanie n’échappe pas à ce phénomène : 21% de la population a 65 ans ou plus, contre 19% sur le reste du territoire métropolitain.

Un marché à 130 milliards d’euros en 2020

A travers le forum Midi Silver Eco, les différents partenaires de l’événement cherchent donc à mettre en avant les dernières innovations qui seront proposées aux seniors dans le futur. “Le conseil départemental de Haute-Garonne a mis en place un certain nombre d’aides pour les personnes âgées, comme la gratuité dans les transports en commun", explique Véronique Volto, conseillère départementale chargée de l’action sociale. "Mais trop souvent, ces mesures ne sont pas connues du grand public. Ce forum est aussi l’occasion de promouvoir l’action du département pour les seniors”.

En France, le marché de la Silver Economie représente environ 100.000 emplois et selon la Dares [1], 350.000 nouveaux postes seront à pourvoir à l’horizon 2020 où le marché global dépassera les 130 milliards d’euros. Et à court terme, ce sont les activités liées aux “jeunes” seniors qui devraient exploser : confort, bien-être, tourisme… Autant de secteurs que le public pourra retrouver lors de cette manifestation.

Sur la photo : En Occitanie, 21% de la population à 65 ans ou plus. Crédits : Freestockphotos.