Olicopie, au service des pros

« Être inventif et créatif. » Tel est le mot d’ordre d’Yvan Rana, à la tête d’Olicopie, spécialiste du matériel d’impression et de la sécurité informatique pour professionnels. « C’est un métier à 360 degrés. Les entreprises ont des besoins spécifiques et souvent urgents. Il faut savoir faire de tout, trouver des solutions rapides ou des palliatifs », explique celui qui affiche une expérience de dix ans dans le secteur.

Né à Montauban en 2015, Olicopie vient de franchir une étape importante de son développement en se rapprochant de la Ville rose. En cette rentrée, la société, qui emploie huit personnes, s’est installée à l’entrée de la zone Eurocentre, à Castelnau-d’Estretefonds. « Ces nouveaux locaux vont nous permettre de grandir, de créer des postes de direction stratégiques », anticipe Yvan Rana, qui va par ailleurs amorcer une nouvelle orientation commerciale.

Si Olicopie est donc un jeune acteur sur le marché toulousain, la société s’appuie en exclusivité sur les imprimantes d’une marque de référence : la vénérable enseigne italienne Olivetti, née il y a plus d’un siècle et « initialement connue pour ses caisses enregistreuses », rappelle Yvan Rana, tout en insistant sur l’autre facette de son activité : « Aujourd’hui, la sécurité informatique devient l’un des principaux enjeux de valorisation d’une entreprise . »