Olivier Auradou, nouveau délégué général d’Occitanie data

Olivier Auradou, 40 ans, est le nouveau délégué général d’Occitanie Data. Journaliste de profession, il a officié au sein du groupe Dépêche du midi pendant seize ans, jusqu’à prendre la direction de l’édition du Tarn en 2018.

Au sein de l’association Occitanie Data, présidé par Bertrand Monthubert, conseiller régional et président de l’université de Toulouse 3 Paul Sabatier, Olivier Auradou aura la responsabilité de faire entrer cette nouvelle structure dans une phase opérationnelle. Occitanie Data a été formalisée en janvier 2019, avec pour objectif de développer une politique régionale de la donnée. Elle peut compter sur le soutien des structures publiques et privées (Airbus, le Cnes, l’Université fédérale de Toulouse, le moteur de recherche Qwant, etc.) qui y sont adhérentes.