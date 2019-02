Olivier Gouze, nouveau responsable de production chez Stop & Go Production

Olivier Gouze vient de rejoindre l’équipe de Stop & Go Production spécialisée dans la production audiovisuelle. Ancien coordinateur de production chez AMP Visual TV, Olivier Gouze est le nouveau responsable des productions et moyens techniques de la société toulousaine. Diplômé d’un Master en Management de projet événementiel, il affiche une grande expérience dans l’organisation de salons grand public au sein du groupe Comexposium puis intègre le milieu de l’audiovisuel en rejoignant AMP Visual TV en 2010. Il y participera à la captation d’événements d’envergure en France et à l’international qui vont de la simple émission de télévision en studio aux 24 Heures du Mans et à des retransmissions sportives, culturelles.

Chez Stop & Go Production il sera chargé d’organiser, de manager (une mission qu’il occupait aussi chez AMP Visual TV), de gérer et enfin d’animer les productions de la société créée par Geoffey Dellus. Il aura également en charge le recrutement de nouveaux talents et la digitalisation des outils. Stop & Go Production qui compte douze salariés a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 2,5 millions d’euros.