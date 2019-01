Olivier Martineau, ex-Sigfox, en charge du développement de Naïo Technologies

Olivier Martineau a été nommé Chief Financial Officer de Naïo Technologies. Anciennement CFO de Sigfox, Olivier Martineau rejoint ainsi l’équipe administrative et financière déjà en place. Il est en charge de la levée de fonds, du financement de Naïo Technologies et des relations avec les investisseurs. Olivier Martineau sera chargé de superviser la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise via la mesure et l’amélioration de la performance de la société. Il dirigera également la comptabilité, le contrôle de gestion, les ressources humaines et le juridique.

Olivier Martineau souhaite ainsi apporter son expérience acquise dans les start-up pour aider Naïo Technologies à progresser et passer un nouveau cap. « (…) Cela passe par l’accompagnement de son développement à l’international, mais aussi par la structuration des services financiers et des processus de l’entreprise », commente-t-il.