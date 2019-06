Omicron : une offre globale de cybersécurité

Regrouper un ensemble de solutions complémentaires aux problématiques de la cybersécurité dans une offre globale. Voila en une phrase l’essence d’Omicron. Via son offre box Omicron Data Consulting (ODC), elle propose non seulement un accompagnement pour se conformer au règlement général de protection des données (RGPD) mais aussi de résoudre les problèmes de cybersécurité. L’accompagnement se déroule en trois phases : agir, avec une phase d’audit (désignation d’un responsable, recensement des données à caractère personnel, etc.) dans lequel est mis en place un plan d’action. Documenter, c’est-à-dire justifier la mise en conformité du RGPD.

Enfin, protéger (gestion des analyses d’impact) en sécurisant les systèmes de données. Grace à son équipe composée de juristes, de techniciens et de formateurs, Omicron permet un accompagnement général.

« Une entreprise peut nous solliciter en tant qu’interlocuteur unique. Les démarches sont simplifiées, cela lui permet de se consacrer à ce qu’elle sait faire. C’est une offre globale, avec des compétences transversales », explique Alfred Frantz, président d’Omicron.

Concernant la cybersécurité, Omicron agit de la sensibilisation jusqu’à l’intervention. Elle procède notamment à des « tests à l’aveugle » de violation externe. En complément de ses activités, Omicron propose également un service de formation à la cybersécurité et au RGPD par le biais de sa filiale Omicron Formation. « La sensibilisation à la cybersécurité sert à faire comprendre l’ampleur de la montée en puissance des cyber attaques. Pour les entreprises, cela permet de mieux appréhender leurs propres transitions numériques et de protéger leurs patrimoines immatériels », détaille Alfred Frantz.

Rémy Gaubert

Sur la photo : Alfred Frantz, président d’Omicron. DR.