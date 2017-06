La galaxie OneWeb Satellites mise en orbite depuis Toulouse

Le rêve paraît fou et pourtant, il commence à devenir réalité à Toulouse. Fournir à l’humanité entière un accès internet haut débit à partir d’une constellation de 648 satellites capables d’atteindre n’importe quelle région du monde, contrairement aux connexions terrestres par câble ou fibre. C’est cet objectif que l’opérateur américain de télécommunications OneWeb, fondé en 2012 par Greg Wyler, poursuit d’ici 2027. A cette fin, OneWeb a créé une joint-venture à parts égales avec Airbus Defence and Space en juin 2015, baptisée OneWeb Satellites, qui emploie 110 personnes dont 75 en France. Sa mission ? Concevoir et fabriquer 900 mini-satellites de communication en orbite basse (1200 km contre 36.000 km pour des satellites géostationnaires) destinés à la constellation OneWeb, qui est composée de 648 satellites opérationnels de manière permanente.

Une cadence de production de trois satellites par jour

Et c’est à Toulouse, dans les locaux d’Airbus Defence and Space, que les dix premiers satellites pilotes seront produits au sein d’une chaîne d’assemblage révolutionnaire dans le domaine spatial, qui représente un investissement de plus de 2 millions de dollars. Alors que le délai de fabrication des satellites traditionnels est de l’ordre de six mois, l’assemblage des mini-satellites OneWeb ne prendra que cinq jours, grâce à des cobots, des outils géolocalisés ou encore des tests automatiques de validation pratiqués en cours de fabrication. Et le taux de production de cinq à dix par an traditionnellement passe à deux à trois satellites par jour. Le coût de ces mini-satellites, de la taille d’une machine à laver pour un poids de 150 kg, est également cent fois moins cher, inférieur à 1 million de dollars l’unité.

Deux autres lignes de montage en Floride

« C’est totalement inédit et nous sommes fiers d’être associés à ce projet disruptif », a déclaré Tom Enders, président d’Airbus. « Nous venons de dépasser la Nouvelle Frontière », s’enthousiasme Dirk Hoke, patron d’Airbus Defence and Space, en référence au discours de Kennedy. Ces dix premiers satellites seront lancés début 2018 par Arianespace Soyuz depuis Kourou. Deux autres lignes de production OneWeb Satellites doivent voir le jour près du Kennedy Space Center en Floride au premier semestre 2018 sur le modèle de celle de Toulouse. Elles prendront le relais des fabrications pour des lancements en 2019. Après livraison des dix premiers satellites, la chaîne d’assemblage toulousaine sera utilisée pour produire d’autres mini-satellites pour des clients tiers.

Le spatial, un business qui se normalise

« L’espace devient un business normal avec une vraie cadence industrielle désormais. Nos équipes aéronautiques spécialistes de la production en série ont participé à la conception de cette chaîne d’assemblage. Cette avancée dans le spatial bénéficie à l’ensemble de l’écosystème d’Airbus, en particulier à nos avions ou applications militaires », souligne Tom Enders qui qualifie le projet de « stratégique ». Après deux levées de fonds, 500 millions de dollars en juin 2015 et 1,2 milliard de dollars en décembre 2016, la capitalisation de OneWeb, dans lequel Airbus est investisseur, est portée à 1,7 milliard de dollars. « Nous allons maintenant recourir à la dette pour compléter ce financement », déclare Eric Beranger, directeur général de OneWeb. Car à l’heure où la concurrence de SpaceX ou même Boeing s’aiguise, il faut aller vite. « Nous serons les premiers », assure Eric Béranger. Si c’est le cas, Toulouse aura joué un rôle prépondérant dans cette conquête.

Isabelle Meijers

Sur la photo :

En haut : Brian Holz, CEO de OneWeb Satellites, Nicolas Chamussy, vice-président exécutif d’Airbus Space Systems, Dirk Hoke, président d’Airbus Defence and Space, Tom Enders, président d’Airbus et Eric Béranger, CEO de OneWeb. Crédits : I.M/ToulÉco.

En bas : L’assemblage des mini-satellites OneWeb ne prend que cinq jours au lieu de six mois pour les satellites traditionnels. Crédits : DR