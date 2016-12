Oppidéa, fer de lance de la Métropole dans la construction des écoquartiers

Toutes les opérations publiques des écoquartiers sont pilotées par Oppidea, la société d’économie mixte qui gère le foncier, aménage les sites et conçoit les programmes. L’opérateur, véritable bras armé de la Métropole pour l’aménagement urbain, lance des appels d’offres, et travaille ensuite avec les opérateurs privés qui doivent respecter un cahier des charges très précis. Objectif : produire des logements de qualité à des prix raisonnables, en favorisant la mixité et l’accession sociale. Oppidea contribue pour 25 à 30% de la production totale de logements sur le territoire de la métropole. « Ce qui fait la force de nos opérations publiques, c’est qu’elles s’inscrivent dans un projet politique, une vision de long terme du développement territorial, précise l’opérateur. Confiés à des urbanistes, les programmes intègrent dès le départ une concertation avec les habitants et les riverains. Cette démarche de coconstruction est une garantie pour les promoteurs, les investisseurs et les futurs habitants. »

Choix, qualité, pas de sous-produits

Les enquêtes réalisées par Oppidea montrent une adhésion des résidents à leur nouvel environnement, globalement satisfaits d’habiter dans un écoquartier. Même si, pour les premiers arrivants, il faut patienter au milieu des grues et des chantiers avant de voir se dessiner le vrai visage du site, de profiter des espaces verts et des commerces qui ne viennent s’installer que lorsque la zone de chalandise est suffisante.Si les clients potentiels ont parfois quelques réticences à franchir le pas, les promoteurs eux, ne se font pas prier pour répondre aux appels d’offres. Tous les grands opérateurs immobiliers veulent planter leurs programmes dans ces nouveaux quartiers, vitrines de la ville de demain.

« Beaucoup d’idées fausses circulent, les chiffres et l’ampleur des chantiers font parfois peur, reconnaît Joshua Palme, directeur commercial chez Saint-Agne Promotion, présent sur plusieurs grandes opérations. À Borderouge Nord, par exemple, 3000 logements sont construits mais le programme est étalé sur dix ans. La difficulté pour convaincre un investisseur est de donner la bonne vision à long terme de ce que deviendront les quartiers. La plus-value est évidente, un acquéreur qui achète pour résider trouve sur place tout ce dont il a besoin.

Une verticalité qui n’empêche pas le bien-vivre

D’autre part, nous n’avons jamais aussi bien construit en termes de qualité et d’efficacité énergétique. Le client a le choix entre plusieurs promoteurs et des programmes très divers et tous d’égale qualité. De plus, le prix est plus intéressant qu’en diffus. » Des prix très attractifs pour les investisseurs (2 500 à 4 000 € le m2) qui représentent près de 70% des ventes. « Les Toulousains devront s’habituer de nouveau à une certaine verticalité, à l’instar de La Cartoucherie, par exemple, affirme Joshua Palme, ce qui n’empêche pas le bien-vivre dans un quartier bien pensé. »

Marc Pouiol

Sur la photo : Un exemple de construction mené par Oppidéa dans le quartier Borderouge. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.