A Toulouse, Oppidéa peut mieux faire, selon la Chambre régionale des comptes Occitanie

Deux visions et deux lectures. La Chambre régionale des comptes vient de passer au crible les aspects comptables et financiers de la gestion des opérations d’aménagement d’Oppidéa, entre 2011 et 2016. La Sem [1] est le bras armé de Toulouse Métropole (actionnaire à 51 %), pour la construction et l’aménagement de plusieurs projets urbains d’envergure dans l’agglomération. Au delà des critiques, l’organe de contrôle encourage la structure à une évolution rapide de sa stratégie, dans un secteur désormais soumis à une très forte concurrence. Des critiques que Gilles Broquère, l’actuel PDG d’Oppidéa tient cependant à relativiser. « Je suis plutôt satisfait de la teneur de ce rapport, car si tout n’est pas parfait, nous mettons déjà en œuvre plusieurs recommandations », estime-t-il.

Des risques parfois sous évalués

Dans son rapport, la CRC pointe le positionnement particulier de la SEM qui tirait, en 2016, 89 % de sa rémunération d’une activité de concession d’aménagement : « Un aspect qui se caractérise par des temporalités très longues de quinze à vingt ans et rend difficile la rentabilité des concessions ». Plusieurs opérations ont ainsi été affectées par ces aléas, avec par exemple « des recettes réalisées inférieures de 15 % aux prévisions » à Balma Gramont entre 2014 et 2016 ; ou encore à la Cartoucherie avec une première phase marquée par « d’importantes lacunes dans la prévision des coûts complets. » Afin d’évaluer les zones de risques non prises en compte en comptabilité, la Chambre recommande donc à Oppidéa la mise en place d’un comité de suivi. « C’est déjà fait », répond Gilles Broquère qui indique « avoir intégré un comité de suivi des risques lors du conseil d’administration de décembre 2018. »

Autre critique, une mauvaise gestion des exécutions de marchés de travaux dans le cadre de marchés passés en noms propres dans plusieurs Zac (Las Fonses, Tibaous, Balma Gramont, Cartoucherie). La Chambre a relevé « des avenants trop nombreux et tardifs et plusieurs marchés achevés mais non réceptionnés » et préconise « une rénovation de la fonction achats au sein de la Sem ». Une remarque que Gilles Broquère dit aussi avoir pris en compte : « Nous avons complètement rénové la fonction achat qui était pratiquement à l’état embryonnaire quand je suis arrivé à la tête d’Oppidéa », se défend-il. A noter que la Sem a connu un changement de gouvernance suite à une alternance politique en 2014 NDLR).

Un carnet de commandes qui s’épuise

D’un point de vue financier, si la CRC souligne que les résultats de la Sem se sont redressés au cours des deux derniers exercices, elle alerte cependant sur « des carnets de commandes qui s’épuisent. Les rémunérations anticipées par la société, en l’état actuel des prévisions pour fin 2020 permettent tout juste de couvrir les charges d’exploitation et en particulier les dépenses de personnel. » Dans un contexte devenu très concurrentiel, la chambre insiste sur « une stratégie de développement qui doit évoluer à court terme. »

Sur ce point, le PDG d’Oppidéa reconnait « partager cette inquiétude. Jusqu’en 2020 ça ira, mais ensuite les prévisions ne sont pas au beau fixe car nous faisons face aujourd’hui à une concurrence qui n’existait pas il y a quinze ans. Nous avons d’ailleurs créé en interne une mission de développement chargée de mettre en place de nouvelles procédures, notamment des co-promotions public-privée au moins une fois par an, et d’acquérir de nouveaux marchés. »

Béatrice Girard

Sur la photo : La première phase de travaux à la Cartoucherie a été marquée par d’importantes lacunes dans la prévision des coûts observe la chambre régionale des comptes Occitanie. Crédit Oppidéa.