Orange renouvelle son partenariat avec le Stade Toulousain

Partenaire du Stade toulousain depuis 1998, l’opérateur Orange a décidé de renouveller son engagement avec les Rouge et noir pour quatre années supplémentaires. Le nouveau contrat a été signé cette semaine dans la boutique Orange de la rue Alsace-Lorraine entre Didier Lacroix, président du Stade Toulousain et Patricia Goriaux, directrice Orange Sud, en présence des joueurs Yoann Huget et Antoine Dupont.

A cette occasion, un nouveau « corner » installé de façon permanente dans la boutique Orange de la rue Alasace-Lorraine et dédié au Stade Toulousain a été présenté. Il permettra notamment aux supporters des rouge et noir de s’informer sur l’actualité du club, de participer à des jeux en ligne et de réserver leurs billets pour assister aux matchs.