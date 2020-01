Osmozis lève 4 millions d’euros pour ses opérations de croissance externe

Osmozis garde de l’appétit. Spécialiste du déploiement de réseaux wi-fi et de l’internet des objets pour l’hôtellerie de plein air et les résidences de vacances, la société, basée à Clapiers à côté de Montpellier, a annoncé récemment avoir levé 4 millions d’euros. Cette levée de fonds a été réalisée dans le cadre d’un placement privé d’obligations convertibles en actions. Elle est souscrite par cinq fonds gérés par deux sociétés d’investissement, Eiffel Investment Group et Vatel Capital. Ces nouvelles ressources financières vont permettre à Osmozis de financer des opérations de croissance externe en Europe. « Nous sommes ravis de conclure cet accord de financement nécessaire à la poursuite de nos projets de croissance externes, après deux acquisitions déjà réalisées en 2018 et 2019 », explique Gérard Tremblay, PDG.

Deux acquisitions récentes

Osmozis a en effet acquis Ewi-Mediawifi (Charente-Maritime), qui fournit des infrastructures wi-fi pour la mise en place de services d’accès Internet haut débit, de télévision mobile et de vidéosurveillance, ainsi que Logmis, éditeur spécialisé dans les logiciels de gestion de centres de vacances. La technologie d’Osmozis permet aux exploitants de campings et de résidences de tourisme d’offrir à leurs résidents un accès Internet haut débit. Elle offre aussi des services connectés qui aident les exploitants.

En matière de vidéosurveillance, le groupe propose par exemple des alertes sonores, des serrures connectées pour les logements ou encore des bracelets RFID pour les paiements sur les sites de vacances. En quinze ans, le groupe héraultais coté en Bourse a construit et acquis un parc installé de plus de 29.000 équipements sans fil sur environ 2000 sites en Europe. Osmozis a réalisé un chiffre d’affaires de 9,7 millions d’euros en 2019 (exercice clos le 31 août) et emploie soixante-dix salariés.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Sur la photo : le PDG Gérard Tremblay et le directeur général délégué Yves Boulot . Crédits : DR