Ouigo, les TGV low-cost arrivent à Toulouse en juillet 2019

Initialement annoncée pour début 2020, l’offre Ouigo devrait être commercialisée à Toulouse dès le 26 mars pour une mise en service du TGV low-cost le 6 juillet prochain. Ainsi, cet été, au départ et à destination de la gare de Paris Montparnasse, Ouigo desservira Toulouse à raison d’un aller/retour par jour. Les villes d’Agen et Montauban accueilleront également les Ouigo du lundi au vendredi (Toulouse direct au départ de Paris les week-ends).

La particularité de cette offre est dans la politique des petits prix pratiqués par la SNCF : ils sont à partir de 19 euros pour les adultes et de 8 euros pour les enfants. La SNCF prévoit 300.000 voyageurs pour la seule année 2019 entre Paris et Toulouse. Cette nouvelle offre devrait permettre à la SNCF d’augmenter de 20% son nombre de voyageurs. Avec son arrivée à Toulouse, Ouigo desservira douze destinations dans l’Ouest et le Sud-Ouest de la France.