Certaines stations de ski de Haute -Garonne, des Hautes-Pyrénées et d’Andorre ont déjà ouvert pour la saison 2019-2020, parmi lesquelles Val d’Azun, Cauteret Pont d’Espagne, Grand Tourmalet-Barège-La Mongie, Saint Lary, Piau-Engally, Grandvalira et Vallnord.

Quelques stations comme Peyragudes ouvriront le 14 décembre, et les stations du Mourtis, Bourg d’Oueil, Luchon Superbagnères, Gavarnie-Gèdre, Hautacame, Val Louron et Campan Payolle seront les dernières à ouvrir, le 21 décembre. Toutes ces stations fermeront de mi-mars à fin avril.

À noter qu’afin de profiter de l’enneigement précoce sur les domaines skiables haut-garonnais, le Conseil départemental et le syndicat Haute-Garonne Montagne invitent les usagers à découvrir les stations de Luchon-Superbagnères et Le Mourtis lors de deux journées d’accès gratuit les vendredi 13 et samedi 14 décembre. Ces stations seront également ouvertes le dimanche 15 décembre, au tarif saisonnier.