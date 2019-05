Occitanie. Palmarès des prix export Marco Polo

La 21e édition des Prix Export Marco Polo distingue cette année encore des PME-PMI pour leurs performances, leur dynamisme et leur forte motivation sur les marchés d’exportation. Elles seront accompagnées dans la réalisation d’un projet export avec la mise à disposition d’une étudiant(e) en commerce international, d’une dotation de 10.000 euros de la Région Occitanie et d’un billet d’avion offert par Air-France afin de permettre à l’étudiant(e) de prospecter dans le pays ciblé. L’année 2019 a vu la naissance d’un nouveau prix, Marco Polo Team Agro, financé par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation récompensant un groupement d’entreprises.

Les différents lauréats sont : l’entreprise AGV mécatronique (maintenance, robotisation de machines-outils, fabrication des systèmes et automatismes mécaniques), Mimbus (développement et commercialisation des simulateurs virtuels pour la formation aux métiers manuels), la société Pact List basée à Millau (fabrication de pochettes adhésives pour porte-documents écologique et recyclable).

Le Prix Export Marco Polo a été attribué à la société Novalynx basée à L’Union qui conçoit, développe et réalise des systèmes industriels tels que l’Intégration de robots industriels ou encore la conception de machines spéciales.