Occitanie. Le cabinet Mazars sur la voie de la diversification de ses activités

Reconnu pour ses qualités dans les domaines de l’expertise-comptable et de l’audit, le groupe parisien Mazars implanté dans quatre-vingt-quatre pays, compte en France 20.000 collaborateurs et a enregistré pour l’exercice 2017 un chiffre d’affaires de 330 millions d’euros. Implanté dans une quarantaine de villes de l’Hexagone, Mazars compte dans la Ville rose uatre-vingt-dix collaborateurs établis depuis 2010 à Labège. Installé dans le top 10 des cabinets d’audit et d’expertise-comptable dans la région Occitanie (Toulouse, Albi et Rodez), le groupe Mazars dont le chiffre d’affaires en 2017 était de 7,6 millions d’euros a pris depuis quelques mois le virage de la diversification.

« Car il est important aujourd’hui de se distinguer de la concurrence et d’apporter une plus-value à nos clients », explique Erik Flamant, PDG de Mazars en Occitanie qui note que le conseil, 10% de l’activité, monte en puissance au côté des activités d’audit (60%) et d’expertise-comptable (30%). Cette nouvelle stratégie revêt plusieurs aspects : la première concerne la croissance externe avec l’acquisition ou la prise de participations dans des cabinets de la région. La dernière opération en date concerne le rachat de la branche expertise-comptable du cabinet AEC, dix collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros, spécialisé dans les entreprises et associations du médico-social.

Un « business developper » et un analyste des systèmes d’information

« L’objectif est de renforcer le volet expertise-comptable afin de cibler davantage le tissu des PME », explique Erik Flamant. Dans le même temps, le cabinet Mazars a créé la branche Mazars société d’avocat afin de conseiller ses clients lors d’opérations de « fusion-acquisition ». « En 2018, notre objectif sera de s’installer à Montpellier par le rachat de cabinet ou par l’ouverture d’un bureau », ajoute Erik Flamant. Cette diversification se retrouve également dans les embauches opérées par le cabinet en 2017 : une dizaine de nouveaux collaborateurs ont rejoint la structure toulousaine, dont un « business developper » qui depuis septembre 2017 prospecte de nouveaux clients et un analyse des systèmes d’information afin de renseigner les clients sur la sécurité informatique.

Présent au côté de grands groupes en Occitanie pour la partie audit, Safran, Newrest, Sigfox, Pierre Fabre ou Figeac Aero, le cabinet Mazars développe son activité auprès des TPE et PME du territoire concernant les activités d’audit et d’expertise-comptable. Le Mazars Lab, créé il y a quelques mois, complète l’offre de conseils auprès des start-up de la région.

Philippe Font

Sur la photo : De gauche à droite : Florent Rholes et Marie-Adelaïde Verlinde, collaborateurs du cabinet AEC racheté par Mazars et Erik Flamant, PDG du groupe Mazars à Toulouse. Crédits : Hélène Ressayres - ToulÉco