Partenariat entre Asics et Montpellier Business School

Montpellier Business School a signé un partenariat avec la marque de sport Asics. En s’associant avec MBS, celle-ci signe par la même occasion son tout premier partenariat école et officialise les relations entre les deux entités qui collaborent déjà depuis de nombreuses années. Une collaboration qui s’est notamment construite et développée en matière de recrutement d’alternants et diplômés MBS actuellement en poste chez l’équipementier sportif international.

« C’est une fierté d’accueillir Asics dans l’Advisory board (Club des Partenaires) de MBS ! Nous nous connaissons bien et il y a une raison humaine derrière ce rapprochement puisque beaucoup de diplômés MBS sont déjà chez Asics. C’est une très belle entreprise avec une culture forte et un grand rayonnement international », se félicite Matthias Bauland, directeur général adjoint en charge du développement de Montpellier Business School.

Fondé en 1949 à Kobé (Japon) par Kihachiro Onitsuka, Asics compte aujourd’hui plus de 8500

collaborateurs dans le monde. En France, son siège social est installé à Lattes, à côté de Montpellier,

avec à sa tête Samih Khalef, diplômé de Montpellier Busines School en 1998. « Je suis donc particulièrement ravi de signer cette convention de partenariat. Nous recrutons depuis longtemps déjà des diplômés et des étudiants MBS en alternance (…) », se félicite-t-il.