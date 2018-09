Patrice Cauvet, nouveau directeur du CIC sud-ouest

Depuis le 27 août dernier, le CIC sud-ouest est dirigé par Patrice Cauvet. Le nouveau directeur général, il remplace Laurent Seilhean, est diplômé de l’Institut de techniques de banque et titulaire d’un DESS de Banque Finance. Il a effectué l’essentiel de sa carrière au CIC Lyonnaise de Banque. Il a occupé différents postes à responsabilité dont celui, depuis le début de l’année, de second dirigeant effectif.

Nommé par le conseil d’administration du CIC sud-ouest, Patrice Cauvet a pris officiellement ses fonctions le 3 septembre. Dans le sud-ouest, le CIC possède soixante-cinq agences, trois centres d’affaires et une banque privée en ex-Midi- Pyrénées. Elle compte 120.000 clients, dont 20.000 professionnels et 4.000 entreprises, et est impliquée dans des actions de mécénat comme Aïda, l’Orchestre national du Capitole, et la troupe de théâtre du Grenier de Toulouse. Elle a également des partenariats, avec le TFC par exemple.