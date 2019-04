Patricia Goriaux, nouvelle directrice de Orange Grand Sud-Ouest

Dans le cadre de sa nouvelle organisation et en vue de renforcer son ancrage territorial, Orange a nommé Patricia Goriaux, directrice de la région Occitanie depuis mars 2016, à la tête de Orange Grand Sud-Ouest. Cette entité regroupe les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.

A la tête de vingt-cinq départements et 13.000 collaborateurs, Patricia Goriaux a pour mission de renforcer les responsabilités opérationnelles de sa direction et d’accompagner les plans d’amélioration des réseaux très haut débits fixes et mobiles pour répondre aux besoins des collectivités locales, des entreprises et des particuliers. Patricia Goriaux, 54 ans, a effectué l’essentiel de sa carrière chez Orange, dans les domaines du contrôle de gestion et de la relation clients. En 2005, elle s’oriente vers le management d’équipes dans le domaine de la relation clients à Bordeaux puis à Aix-en-Provence.