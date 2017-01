Patrick Désiré veut faire décoller Aerospace Valley

Il a la tête dans les étoiles depuis son enfance. Subjugué par les premiers pas de l’homme sur la Lune, auxquels il assiste en 1969 devant son poste de télévision, Patrick Désiré rêve de voyager dans l’espace. Né en Tunisie il y a 56 ans, il s’installe avec sa famille en Rhône-Alpes puis à Béziers. « Je vis en Occitanie depuis 45 ans. On peut dire que je suis originaire du Sud », souligne-t-il.

Après des études d’ingénieur à l’Insa Lyon, il réalise ses premiers pas professionnels en 1983 chez Matra Espace, à Toulouse, aujourd’hui Airbus Defense and Space. Fidèle à son entreprise qu’il n’a jamais quittée, il occupe plusieurs fonctions managériales. « J’ai travaillé à toutes les étapes de développement des satellites, l’achat, la conduite de projet et la production », explique ce passionné de courses automobiles, qui a assisté aux lancements des fusées depuis Kourou ou Cap Canaveral.

Nouveau modèle économique

Puis en 2014, c’est le tournant. Il multiplie les responsabilités. Il est en charge de l’innovation industrielle de l’unité Space Systems, il gère la R&T production et assure la coordination du groupe « usine du futur » d’Airbus Group. Différentes fonctions qui l’amènent à développer ses connaissances sur la production aéronautique. Alors convaincu que « le développement des entreprises passe par l’innovation », il soumet sa candidature au pôle de compétitivité Aerospace Valley. « J’avais une opportunité de voir autre chose, d’élargir mon réseau, mon leadership et mes compétences ». Nommé en avril 2015, il se fixe une feuille de route baptisée « Vision 2018 », composée de trois missions, dont celle d’étendre les activités du pôle à l’Occitanie et à la nouvelle Aquitaine.

Patrick Désiré envisage aussi de « préparer » l’avenir des trois filières : l’usine du futur et l’avion électrique et hybride, le spatial et le développement de services basés sur les données géolocalisées et les systèmes embarqués avec la voiture autonome. Enfin, il plaide pour la révision du modèle économique du pôle, qui repose aujourd’hui sur des subventions publiques annuelles d’un million d’euros, dont 500.000 euros de l’État, et des partenaires privés (900.000 euros). « 0n travaille pour le faire évoluer. Nous pensons à la mise en place d’événements de qualité et des services payants à la carte ».

Audrey Sommazi

Sur la photo : Patrick Désiré est directeur d’Aerospace Valley depuis avril 2015. Crédits : Hélène Ressayres – ToulÉco.