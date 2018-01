Patrimoine Languedocienne confirme son implantation sur Languedoc-Roussillon

Dans le courant de ce mois de janvier, Patrimoine Languedocienne livrera ses tout premiers logements neufs à Montpellier avec la résidence Cella Nova située route de Lodève. D’ici 2020, le bailleur prévoit de proposer quelque 500 nouveaux logements sur les départements de l’Hérault et de l’Aude. Le rapprochement des territoires Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon en une seule grande région Occitanie, a ouvert de nouvelles perspectives de développement à Patrimoine. Toute la stratégie de l’entreprise repose désormais sur une ouverture vers de nouveaux territoires afin d’atteindre à terme un parc suffisant permettant une véritable cohérence territoriale. Avec 1500 nouveaux logements construits sur les trois dernières années, le groupe gère désormais plus de 17.000 lots et loge environ 30.000 personnes.

Pascal Barbottin, directeur général de Patrimoine voit dans les départements de l’Aude et de l’Hérault un territoire de développement prometteur. « Notre objectif est d’atteindre 500 logements sur ce secteur d’ici 2020. » Aujourd’hui, ce sont plus de 200 logements qui sont d’ores et déjà programmés pour une livraison sur sept communes de l’Hérault d’ici 2019 à Agde, Béziers, Castelnau-le-Lez, Montpellier, Sérignan, Vias et Villeneuve-lès-Béziers. Dans l’Aude, deux résidences Passerelles Intergénérationnelles devraient voir le jour d’ici à 2020 à Narbonne et Sigean, pour un total de quatre-vingt-dix logements.