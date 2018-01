Périphérique : les agriculteurs bloquent Toulouse ce mercredi

Les agriculteurs de la FDSEA et des Jeunes agriculteurs de Haute-Garonne ont prévu de bloquer le périphérique toulousain mercredi 31 janvier au matin avec leurs engins agricoles à partir de 6 heures. Les organisateurs de la manifestation pourraient mener une opération escargot ou bloquer entièrement les voies rapides toute la journée. Ils s’opposent à révision de la carte des collectivités considérées comme « zones agricoles défavorisées » qui modifierait l’attribution d’aides européennes.

D’importantes perturbations sont également à prévoir dans le secteur du centre-ville de Toulouse. Il est donc fortement recommandé aux automobilistes, dans la mesure du possible, d’éviter de circuler sur les axes du périphérique et du centre-ville. Les automobilistes sont invités à consulter les panneaux d’informations dans le centre-ville et sur le périphérique ainsi que sur les réseaux sociaux notamment le compte Twitter de la préfecture @PrefetOccitanie