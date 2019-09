Le Club Galaxie propose aux acteurs du secteur aérospatial de se réunir pour un petit déjeuner à la Cité de l’espace à Toulouse autour d’un invité : Jean-François Dupuis, conseiller spatial près de l’Ambassade de France en Allemagne. Ce dernier interviendra sur le thème « spatial et diplomatie économique allemande » et répondra aux questions sur les sujets de la politique, la diplomatie, l’économie, la R&D et le spatial.

Le 13 septembre 2019 de 8h à 10h, à la Cité de l’espace, avenue Jean Gonord à Toulouse. La participation est gratuite. Nombre de places limité. Inscription par mail : secretariat@club-galaxie.com