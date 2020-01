Philippe Bru, nouveau directeur régional SNCF Voyageurs Occitanie

Philippe Bru, 50 ans, a été nommé directeur régional SNCF Voyageurs Occitanie. Entré à la SNCF en 1992, ce haut responsable a occupé différentes fonctions dont celles de directeur des chefs de bord puis des conducteurs de train à Toulouse. En 2006, il est nommé directeur d’exploitation pour Thalys International à Bruxelles. Il a également dirigé les régions SNCF Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Depuis mai 2016, Philippe Bru était directeur régional SNCF Mobilités en Nouvelle-Aquitaine.

SNCF représente en Occitanie 2700 km de lignes ferroviaires, 281 points d’arrêts (gares et haltes) et plus de 650 trains par jour, dont plus de 500 TER. Près de 8000 collaborateurs SNCF (Voyageurs et Réseau) y travaillent pour faire voyager 37 millions de personnes par an.