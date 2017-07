Philippe Robardey, élu président de la Toulouse Business School

Philippe Robardey, président de la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse 31, a été nommé président du conseil d’administration de la Toulouse Business School (TBS). Il succède à Alain Di Crescenzo, aujourd’hui président de la CCI Occitanie. Dirigeant d’Aviacomp et PDG du groupe Sogeclair, société d’ingénieurs dans les secteurs de l’aéronautique, de la simulation et des véhicules de missions, Philippe Robardey a auparavant dirigé le Medef de la Haute-Garonne.

En tant que président de TBS, il souhaite accompagner l’établissement dans son développement à l’international et accentuer l’évolution du statut de l’école. Une transformation qui passe par une ouverture du capital de TBS à des entreprises extérieures.