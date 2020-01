Toulouse. Philippe Robardey et la RSE : «  Il faut savoir raison garder »

Avec la transformation numérique des entreprises et la cybersécurité, la RSE sera l’un des enjeux majeurs des entreprises en cette année 2020, a assuré Philippe Robardey lors de ses vœux à la presse le 16 janvier dernier. Interrogé sur sa vision de ce qu’est, concrètement, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, le président de la CCI de Toulouse Haute-Garonne, également président de la société Sogeclair, invite à prendre « un peu de hauteur sur cette question » et a rappelé à plusieurs reprises que « la responsabilité première de l’entreprise est d’abord de créer de la richesse ».

« Créer de la richesse qui sera distribuée, créera de l’activité, et de l’emploi. Parce que chacun d’entre nous veut davantage », selon lui. « On veut davantage de temps, de liberté, de voyages… Et en même temps, on voudrait que cela puisse durer le plus longtemps possible », énumère-t-il, sans vraiment prendre de position sur ce qu’il faudrait mettre en place en tant que chef d’entreprise. D’ailleurs, devant les questionnements parfois difficiles auxquels se confrontent les entreprises, entre préservation de la planète et développement du chiffre d’affaires, le président de l’autorité consulaire assume de ne pas donner de direction. « Chacun fait ses choix et je ne serai pas donneur de leçons. La CCI est là pour accompagner un virage, pas pour pointer du doigts les mauvaises pratiques. »

Ne pas pointer Amazon du doigt

Un "non-positionnement" qui s’est traduit concrètement quand, le 23 septembre dernier, Philippe Robardey a accueilli Patrick Labarre , directeur de la market place d’Amazon, au palais consulaire. Ce dernier était venu convaincre une centaine de TPE et de PME de Haute Garonne de vendre leurs produits sur la plateforme du géant américain. Interrogé par ToulÉco sur la compatibilité de cette invitation avec un message de responsabilité environnementale et sociale (Amazon est accusé de polluer la planète avec ses marchandises qui viennent de loin et également de détruire l’emploi local), Philippe Robardey monte d’un ton : « Je le répète, je ne suis pas là pour dire ‘méchant Amazon panpan cucul’. Moi je vote, et j’utilise mon bulletin de vote. Je ne donne de leçons à personne : ni à Amazon, à Trump, ni au président chinois ». Et de compléter : « Si je dis aux entreprises ’surtout ne regardez pas ce qu’Amazon propose’, je prends le risque qu’elles se privent de création de richesse. Je ne leur demande pas de faire cette richesse avec Amazon obligatoirement, mais je leur ouvre le champ des possibles. Ensuite, elles font leur choix . Et puis, s’il y a Amazon à Toulouse, autant que ce soit eux. »

"Ma RSE à moi"

Philippe Robardey confie qu’il est sans doute plus engagé sur les questions écologiques à titre personnel qu’en tant que représentant de la CCI. Celui qui ne « supporte pas que la lumière soit allumée quand il fait jour car c’est du gaspillage », rit quand on lui fait remarquer que les verres proposés aux journalistes sont en plastique. « Montrer du doigt untel parce qu’il a des verres en plastiques plutôt qu’en carton, honnêtement ça me fait marrer. Il faut savoir raison garder ! » et de revendiquer : « Ma RSE à moi, c’est de passer mille heures par an au service de la CCI. Chacun fait ses choix. »

Sophie Arutunian

Sur la photo : Philippe Robardey, président de la CCI de Toulouse Haute-Garonne. Crédits : Rémi Benoît - CCIT