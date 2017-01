Philippe Robardey, nouveau président de la CCI de Toulouse 31

La CCI de Toulouse 31 a un nouveau président. Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue vendredi 27 janvier, les membres de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse ont élu Philippe Robardey à la tête de l’institution consulaire jusqu’en 2021. Philippe Robardey, 57 ans, est dirigeant d’Aviacomp et PDG du groupe Sogeclair, société d’ingénierie dans les secteurs de l’aéronautique, de la simulation et des véhicules de missions.

Auparavant, il a été président du Medef de Haute-Garonne et il est, depuis janvier 2015, membre du conseil exécutif et du bureau national du Medef. Il préside une assemblée d’élus renouvelée à plus de 50% et comptant 45% de femmes. Anouk Déqué (première vice-présidente), Thierry Besnier (deuxième vice-président), Marie-Pascale Goudal (trésorière), Patrice Falcou (trésorier-Adjoint), Sylvie Doret (vice-présidente, première secrétaire), Patrice Cohade (vice-président, deuxième Secrétaire), Alain Di Crescenzo (vice-président), Thierry Dumas (vice-président) et Patrick Piedrafita (vice-président) complètent le bureau. Le plan d’action déployé d’ici 2021 sera présenté publiquement le 9 février 2017.