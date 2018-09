Pierre Fabre ouvre un centre de recherches au Brésil

A l’occasion d’un déplacement au Brésil, Eric Ducournau, directeur général du groupe Pierre Fabre et Nuria Perez-Cullell, directrice générale de la branche Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (PFDC), ont annoncé l’ouverture du Pierre Fabre Dermo-Cosmetics Brazilian Innovation Center.

D’une superficie de 320 m², le Pierre Fabre Dermo-Cosmetics Brazilian Innovation Center est implanté dans le quartier carioca de Barra da Tijuca et dispose d’une antenne sur le site industriel d’Areal dans l’Etat de Rio de Janeiro. Il comptera une vingtaine de chercheurs et techniciens d’ici 2021. Cette équipe multidisciplinaire collaborera avec cinq autres laboratoires de l’enseigne situés en France et au Japon, ainsi qu’avec les 335 collaborateurs de la filiale brésilienne.

Le Brazilian Innovation Center de PFDC poursuivra une triple mission : développer une meilleure compréhension des peaux brésiliennes, déceler en amont les tendances du marché brésilien et assurer le développement de nouveaux produits adaptés au marché local pour les marques Eau Thermale Avène, Ducray et Darrow.

Le Brésil est le quatrième marché cosmétique mondial. La population brésilienne qui compte une incroyable mixité de types de peaux et de cheveux requiert une attention toute particulière en matière de produits cosmétiques. Le groupe Pierre Fabre est présent au Brésil depuis 1985 et y développe ses deux activités pharmaceutique et dermo-cosmétique.