Pierre Marchal : « 2019 sera encore une très belle année de production de logements sociaux »

Pierre Marchal, vous prenez la direction générale du groupe des Chalets, dans un contexte compliqué pour le logement social, quelles sont les répercussions attendues pour l’entreprise ?

En effet le projet de loi de finances de 2018 a imposé une baisse des loyers dans les logements sociaux, qui se traduira mécaniquement par une baisse du chiffre d’affaires dans nos entreprises. Au global, ceci correspond à 6 à 8% de loyers perdus pour la profession. Cette baisse des loyers se fera en deux temps, le Groupe des Chalets devrait perdre 2,5 millions d’euros de loyer entre 2018 et 2019. Cependant, comme le gouvernement a annoncé, en guise de compensation, une augmentation de la TVA pendant trois ans sur les travaux de construction et rénovation dans les logements sociaux, nous devrions au final être impacté à hauteur de 2,8 millions d’euros. Ceci pèsera forcément sur nos décisions d’investissement pour construire des logements neufs et poursuivre notre campagne de réhabilitation. Nous avons investit 122 millions d’euros en 2017 et un peu plus de 100 millions cette année, mais notre rythme de production de logements neufs pourrait ensuite baisser de façon significative dès 2020, avec 350 logements produits, contre 550 en 2018 et 650 en 2019.

Quelles sont vos stratégies pour compenser ce manque à gagner ?

Quel que soit le volume de production à venir, nous voulons répondre aux besoins du territoire qui composent la grande aire urbaine de Toulouse et nous allons pour cela diversifier nos activités et nos sources de revenus. Par exemple, nous avons obtenu l’agrément d’organisme foncier solidaire. Cette structure juridique, rendue possible par la loi ALUR, va nous permettre d’acheter et de porter des fonciers, puis de donner ensuite des droits à construire à des opérateurs. Nous resterons in fine, propriétaires du foncier, et percevrons une redevance de la part de chaque propriétaire. Le premier projet monté sous cette entité verra le jour dans Toulouse intra muros.

D’autres projets ?

Nous développons aussi de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le compte de collectivités, d’autres opérateurs HLM ou même de particuliers. C’est déjà le cas avec la réhabilitation énergétique en cours de la tour des Mazades située au quartier des Minimes. Enfin, le troisième axe fort que nous envisageons est celui de l’aménagement. Nous avons par exemple remporté l’aménagement de la Zac Ferro Lèbres de 13 hectares à Tournefeuille avec à la clé la construction de 700 logements.

Vous avez réuni cette semaine les entreprises du bâtiment pour leur présenter votre plan de charge pour 2019. Quels sont les objectifs ?

Ils sont élevés. En effet, nous avons réuni environ 160 entreprises du bâtiment pour leur dire que 2019 sera encore une très bonne année avec 1325 logements lancés en construction par le groupe des Chalets et 440 réhabilitations. Nous livrerons aussi 1189 logements. Nous sommes actuellement le 3e bailleur de l’ex. Midi-Pyrénées avec 11 889 logements gérés et plus de 1000 nouveaux logements produits chaque année depuis trois ans.

Propos recueillis par Béatrice Girard

Sur la photo : Pierre Marchal prendra le 1er janvier 2019 la succession de Jean-Paul Coltat à la direction du groupe des Chalets.