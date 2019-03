Pierre-Olivier Nau, nouveau PDG de Manatour

A la suite du dernier conseil d’administration qui s’est tenu le 11 mars 2019, Philippe Nau, Jean-Pierre et Jean-Fabrice Mas, associés historiques du groupe Manatour ont passé le relais à Pierre-Olivier Nau, administrateur depuis 1995. Par le biais de sa société holding InsiderTour, Perre-Olivier Nau intègre le capital de la S.A.S Manatour et succède à Jean-Pierre Mas à la présidence. Le groupe compte une nouvelle actionnaire : Lucie Schmitz, anciennement responsable sourcing dans le domaine de l’emploi, la formation et l’apprentissage pour l’UIMM, assume depuis le début de l’année les fonctions de directrice générale adjointe.

Jean-Pierre Mas et Philippe Nau poursuivent néanmoins leur mission au sein du comité stratégique du groupe Manatour, tandis que Laurence Calmels conserve ses fonctions de directrice générale du groupe. Après avoir exercé plusieurs fonctions de management en communication et marketing dans les services financiers, à Londres, Paris et Bruxelles, Pierre-Olivier Nau a fondé InsiderTour à Paris en 2017. Il est désormais propriétaire du groupe Manatour, spécialisée dans la visite d’entreprises et les learning expeditions.