Le 17 septembre à 18 heures, le Codev de Toulouse Métropole organise une rencontre sur le thème de « L’économie des métropoles et leur impact sur le territoire ». À cette occasion, il convie Pierre Veltz, ingénieur, sociologue et économiste français, spécialiste de l’organisation des entreprises et des dynamiques territoriales.

Auteur de très nombreux ouvrages, Pierre Veltz est à l’origine du concept « d’économie d’archipel », qui donne à voir une économie mondiale contrôlée à partir d’un nombre restreint de métropoles bien reliées entre elles. Il a également reçu en 2017 le Grand Prix de l’urbanisme. Aujourd’hui, l’idée qui voudrait que les métropoles soient les « locomotives économiques de la France » est largement répandue. Mais cette représentation est loin de faire consensus, à la fois chez les universitaires ou chez les acteurs de terrain.

Le mardi 17 septembre à 18h à la médiatèque José Cabanis à Toulouse. Plus d’infos sur le site des organisateurs