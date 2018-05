Les grands chefs de la région se mobilisent pour la sauvegarde du canal du Midi dont les platanes sont touchés par un champignon tueur, le chancre coloré. Le 19 mai prochain, la Mission mécénat de Voies Navigables de France (VNF) organise de 12h30 à 16h, un pique-nique solidaire au profit de la replantation du canal du Midi. À cette occasion, des grands chefs gastronomiques de la région cuisineront des repas pour 400 personnes. Ils seront aidés par des entreprises et des producteurs du Grand Marché - MIN de Toulouse Occitanie qui vont les approvisionner en produits frais et locaux.

Parmi les grands chefs, on retrouvera Pascal Bonnafous (Lycée Hôtelier Occitanie), Jean-Pierre Couderc (Fouquet’s Toulouse), Franck Reminel (En marge), Oscar Garcia (Bonbonne), Eric Terret (La Pergola), Nicolas Brousse (Monsieur Marius) et Franck Radiu (L’Octopus à Béziers). Sur les 42.000 platanes bordant la voie d’eau, 3200 touchés par le chancre coloré ont été abattus en 2017. Sur la même année, 2500 arbres ont été replantés et 7,6 kilomètres de berges ont été restaurées.