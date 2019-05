Plan rail : le coup de colère de Carole Delga contre la SNCF

« J’affiche mon mécontentement et j’envoie un avertissement fort à la SNCF et à Guillaume Pépy, il n’y a plus de conducteur dans le train en France », a martelé Carole Delga, la présidente de la région Occitanie devant la presse à l’occasion de la présentation du bilan du plan rail il y a quelques jours. Principaux reproches faits à l’opérateur ? Les retards qui ont concerné 14 % des trains régionaux en 2018 et surtout un vrai problème du côté des infrastructures avec des études longues et des coûts très lourds imposés par SNCF Réseaux.

« Le réseau est national, mais les régions financent actuellement 92 % des travaux d’infrastructures sans avoir aucun pouvoir de décision. Je plaide pour un contrat de d’objectifs et de moyens entre la SNCF et l’État et une direction engagée sur le développement du ferroviaire en France ». La Région Occitanie consacre un budget annuel total (fonctionnement et investissement) de 755 millions d’euros au train et enregistre une fréquentation de plus 20 millions de voyageurs par an (en hausse de 2 % en 2018).

75 millions d’euros pour pallier les manquements de la SNCF

La collectivité tire la sonnette d’alarme, car selon elle, si des travaux d’envergure ne sont pas effectués sur les infrastructures ferroviaires d’ici 2021, 40 % du réseau régional sera définitivement dégradé, ce qui induira sans aucun doute des fermetures de lignes. « C’est pourquoi nous débloquons une aide exceptionnelle de 75 millions d’euros en 2019 pour augmenter les cadencements et réaliser des travaux d’urgence. Et surtout, si la future loi LOM l’autorise, nous souhaitons prendre la maîtrise d’ouvrage directe des travaux sur les lignes actuellement suspendues entre Montréjeau et Luchon en Haute-Garonne et entre Alès et Bessèges dans les Cévennes », a indiqué la présidente.

Autre axe d’amélioration proposé : la mise en place d’une infrastructure routière complémentaire avec des voies réservées sur les autoroutes, qui permettrait à des bus à cadencement rapide de prendre le relais de certaines lignes. Un sujet sur lequel Carole Delga a indiqué discuter avec Vinci Autoroutes. Enfin, un autre sujet cristallise les relations entre la collectivité, l’État et la SNCF en ce moment : c’est l’arrêt annoncé le 30 juin prochain de la dernière ligne de fret Perpignan-Rungis, même si une rencontre qui a réuni les différentes parties a permis d’avancer un meu sur le dossier. Malgré tout, la présidente Carole Delga ne décolère pas. « On ne peut pas avoir d’un côté un gouvernement qui nous dit vouloir s’inscrire dans une logique par le rail et qui dans le même temps est prêt à remplacer un train quotidien par vingt-quatre camions sur les routes. »

Béatrice Girard

Sur la photo : La Région Occitanie débloque 75 millions d’euros en 2019 pour maintenir le réseau SNCF régional en état. Crédits : Emmanuel Grimault - CR.