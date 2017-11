Toulouse. Plus de 10.000 visiteurs au salon Siane

Près de 10.500 personnes ont poussé les portes du salon Siane qui s’est tenu du 24 au 26 octobre à Toulouse. Avec cette jauge en 2017, le salon des partenaires de l’industrie conforte son rang de premier salon industriel dans le grand sud de la France.

Alors que les innovations technologiques et la transition numérique étaient les principales thématiques de cette édition, les organisateurs ont constaté avec satisfaction que ingénieurs et industriels ont échangé sur de nombreux sujets techniques notamment la plateforme de prototypage rapide qui a pu répondre aux attentes et préoccupation des industriels en matière de recherche et de développement.