Plus de 60.000 visiteurs à Rio Loco

Le festival Rio Loco consacré cette année à la « Voix des femmes » a enregistré plus de 85.000 visiteurs depuis le début de l’année dont 60.000 à la Prairie des Filtres la semaine dernière. Clôturée par la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, cette nouvelle édition au budget d’1,2 million d’euros a accueilli des artistes du monde entier et une programmation éclectique allant de la rappeuse britannique Kate Tempest au groupe israélien A-Wa emmené par les trois sœurs Haim à la chanteuse française Jeanne Added ou encore à l’Italienne María Mazzotta avec les Toulousains de Pulcinella.

L’édition 2020 qui sera celle du 25e anniversaire sera pour la première fois consacré à un continent, l’Afrique et s’intitulera « Mama Afrika ». Elle se déroulera du 17 au 21 juin 2010. Une thématique qui fera écho à la saison Africa 2020, programmation panafricaine et pluridisciplinaire, axée sur la création contemporaine et destinée à tous les publics que la France accueillera l’année prochaine.