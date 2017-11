Occitanie. Deux projets portés par Agri Sud-Ouest Innovation obtiennent des financements

Les projets R2T2 et SmartFertiReuse, labellisés par le pôle de compétivitié Agri Sud-Ouest Innovation viennent d’être sélectionnés dans le cadre du 24e appel à projets du Fonds Unique Interministériel (FUI) destiné à soutenir la recherche appliquée en France et le développement de produits et de services susceptibles d’être mis sur le marché à court ou moyen terme.

Sur les quatre-vingt-dix-huit projets de R&D collaboratifs présentés, trente-huit ont été sélectionnés : ils bénéficieront d’une aide de 85 millions d’euros de la part de l’État, les collectivités territoriales, les Régions, les autres collectivités et le Feder (fonds communautaire).

Le projet R2T2 a pour objectif de robotiser la taille de la vigne dans un souci d’amélioration des conditions de travail du vigneron tandis que SmartFertiReuse propose un service de gestion de l’eau destiné aux collectivités et au monde agricole.

L’eau usée sortant des stations d’épuration sera ainsi traitée avant d’être réutilisée en irrigation. Au total, Sud-Ouest Innovation a vu soixante-deux de ses projets être financés par le Fonds Unique Interministériel (FUI).