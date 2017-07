Polémique sur la ligne Aéroport Express de Toulouse Blagnac

Le vote par Tisséo du tracé de la troisième ligne fait couler beaucoup d’encre. Quand elle a découvert que la troisième ligne de métro ne desservirait pas l’aéroport Toulouse-Blagnac, sa présidente Anne-Marie Idrac s’est fendue d’un communiqué regrettant cette décision.

Aussitôt Jean-Michel Lattes, président de Tisséo Collectivités lui a répondu. Pour ce dernier, la solution de la ligne Aeroport Express, solution retenue pour relier le métro à l’aéroport, « permet d’assurer des temps de parcours très compétitifs et fiables car indépendants des conditions de circulation : moins de quarante minutes depuis Labège, vingt-quatre minutes entre la gare Matabiau et l’aéroport, vingt-cinq minutes entre le centre de Toulouse et l’aéroport (..). Ce sont des temps divisés par deux par rapport à l’accès en voiture aux heures de pointe. »

Enfin concernant le matériel roulant, Jean-Michel Lattes confirme que celui qui sera utilisé sur la ligne Aéroport Express sera « une partie des rames actuelles circulant sur les lignes T1 et T2, (…) elles seront reconditionnées dans le cadre de l’opération de rénovation à mi-vie de ce matériel, qui aura alors une quinzaine d’années ».