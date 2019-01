Pollution industrielle : en Occitanie, un héritage devenu casse-tête

291. C’est le nombre de sites industriels pollués recensés en Occitanie, révèle le conseil régional d’Occitanie dans un document qui dresse en 2017 un état des lieux des ressources et des milieux aquatiques. La collectivité indique que le territoire paye encore un tribut de son activité industrielle passée. La contamination des sols « s’accentue » par des lessivages d’anciens sites industriels, provoquant le transfert de sédiments contaminés vers l’eau. La présence « significative » de cadmium est constatée dans les sols de l’ancien bassin minier à Decazeville (Aveyron). Des sols pollués sont également identifiés au niveau de la Touyre et de la Douctouyre en Ariège, et dans les bassins versants de l’Agout, du Thoré et du Dadou dans le Tarn, liés à l’industrie textile et à celle de la mégisserie.

Les activités de chimie, parachimie et pétrole sont également responsables de la pollution d’un quart des sites recensés et l’aire toulousaine à elle seule concentre soixante-et-une entreprises (chimie et métallurgie). Parmi ces sites, quatre-vingt-un sont classés Seveso, dont quarante-huit dits « seuil haut », en raison de leur activité liée à la manipulation, la fabrication, l’emploi ou le stockage de substances dangereuses. C’est le cas de Fibre Excellence, à Saint-Gaudens. L’usine, qui produit 290.000 tonnes par an de pâte à papier craft blanchie à partir de résine et de feuillu, est surveillée comme le lait sur le feu. Tous les ans, elle est inspectée.

« Dans le cadre d’un arrêté préfectoral d’autorisation d’exploitation, nous sommes soumis à une réglementation qui définit les limites des rejets aqueux, atmosphériques, chimiques et les rejets des déchets. Et cette réglementation évolue »,, explique Patrick Joly, responsable environnement de cette filiale, propriétaire du groupe canadien Paper Excellence. Ce dernier précise que les seuils des produits chimiques rejetés ont été relevés : ceux du dioxyde de soufre doivent être divisés par six, ceux de poussière par deux.

Réduction des rejets

Par conséquent, pour réduire son impact sur l’eau, et se mettre aux normes afin de poursuivre son activité, l’usine, qui emploie 290 salariés pour un chiffre d’affaires compris entre 140 et 150 millions d’euros, est contrainte d’agir. Ainsi, 19 millions d’euros seront injectés en 2019 dans les équipements de la chaudière à liqueur noire, solution aqueuse formée à partir de la pulpe de bois, lors de la séparation chimique des fibres de cellulose, de la lignine et de l’hémicellulose.

Des électrofiltres, chargés de réduire les rejets de poussière, seront installés, ainsi qu’une chaîne d’évaporation pour limiter les rejets de dioxyde de soufre à l’émission. Son alimentation en air sera également modifiée pour baisser les rejets en dioxyde d’azote. Fibre Excellence s’appuie aussi sur les aides accordées par Adour

Garonne. Celle-ci a subventionné notamment la construction de tours aéroréfrigérantes, chargées de refroidir la température des effluents (gaz et eau) dans la Garonne. « Nous allons effectuer une nouvelle demande d’aide financière afin d’investir sur ce type d’équipement », affirme Patrick Joly.

211 demandes de subvention de la part des pressings professionnels

Car, dans le cadre du programme 2013-2018, l’Agence de l’eau a alloué une enveloppe de 15 à 20 millions d’aides par an aux industriels, aux artisans, TPE et PME installés sur le bassin. Comme pour Fibre Excellence, des arrêtés imposent de réduire les macropolluants (matières organiques et les nutriments) et les micropolluants (métaux, pesticides, perturbateurs endocriniens, substances médicamenteuses, etc.)

D’ailleurs, cette structure a instruit 211 demandes de subvention de la part des pressings professionnels situés sur sa zone. Un arrêté signé en 2012 interdit définitivement l’usage du perchloroéthylène dans les machines à laver. Les 2600 établissements concernés disposent encore de quelques mois, jusqu’au 1er janvier 2022, pour remplacer ce solvant volatile, classé depuis 1995 comme cancérogène probable par l’OMS, par des procédés d’entretien professionnel de substitution alternatifs ou de nouveaux solvants. « Environ 75 % des petites et moyennes entreprises ont plébiscité l’aqua-nettoyage, en raison de son investissement réduit », explique Olivier Risse, président de la Fédération française des pressings et blanchisseries (600 membres). Pour supporter le coût du renouvellement des parcs de machines (machines à laver et sèche-linge) compris entre 12.000 à 24.000 euros, des subventions ont été accordées par l’Agence de l’eau à hauteur de 9000 euros pour l’achat d’un équipement entier. « Mais beaucoup, qui n’avaient pas la capacité financière, ont mis la clé sous la porte », regrette Olivier Risse.

Les équipements des garagistes, imprimeurs et restaurateurs localisés sur les communes de Toulouse Métropole et du Sicoval sont aussi passés au crible de l’inspection, et ce depuis 2007. Pour réduire leurs rejets polluants, des dossiers ont été montés, des aides attribuées pour l’achat de séparateur d’hydrocarbures pour les mécaniciens, de séparateur de graisse pour les seconds et de développeur de film ou de plaque sans produit chimique pour les imprimeurs.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Le site Fibre Excellence à Saint-Gaudens. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.