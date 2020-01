Le Pôle Formation de l’UIMM Occitanie, à Beauzelle, organise une journée portes ouvertes samedi 1er février de 10h à 17h. Ce pôle forme chaque année près de 1000 alternants aux métiers industriels. Les scolaires, parents, salariés et demandeurs d’emploi sont invités à venir rencontrer et échanger avec l’équipe encadrante, direction et formateurs, mais aussi avec les apprentis et apprenties.

Au programme : présentation des formations proposées en alternance et des enseignements dispensés, rencontre des entreprises partenaires, information sur les métiers, visite des plateaux techniques, etc.



Portes ouvertes du Pôle Formation - UIMM Occitanie, samedi 1er février 2020, de 10h à 17h, 2 rue du Mont Canigou - ZAC Andromède, à Beauzelle. infos sur formation-industries-mp.fr