Depuis Montpellier, indépendance rime avec performance pour Inovie

Dans l’univers des laboratoires où les regroupements vont bon train, pour la plupart gérés par des fonds de pension étrangers, Inovie fait figure d’exception. L’entité née à l’initiative notamment du groupe montpelliérain Labosud, appartient à ses 400 biologistes associés, au sein de dix-huit laboratoires qu’elle fédère sur cinq régions, dont l’Occitanie où elle conserve son siège montpelliérain.

Avec un chiffre d’affaires de 500 millions d’euros, la première place parmi les acteurs privés de biologie médicale (13% du marché), Inovie démontre qu’indépendance rime avec performance économique. « A la différence des laboratoires gérés par des financiers, nous sommes tous médecins et pharmaciens. Sans pression d’actionnaires, nos choix d’investissement vont toujours dans le sens du patient et du praticien », explique Guillaume Teissier, responsable du plateau de microbiologie.

Labosud : plus gros plateau d’Europe

Afin de réduire les tâches manuelles à faible valeur ajoutée, Labosud a investi dans une plateforme de microbiologie lui permettant de doubler l’activité et de dégager un volume d’analyse suffisant pour s’ouvrir à de nouvelles technologies, dont la biologie moléculaire. En 2017 et 2018, Labosud a également équipé cette plateforme de deux chaînes automatisées distribuées par bioMerieux, intégrant un système de lecture automatisée des milieux de culture. Une intelligence artificielle embarquée unique au monde, qui permet leur tri automatique.

En 2019, la plateforme sera complétée par un nouvel automate de préparation automatisée des antibiogrammes. Une croissance continue, qui amène Labosud, équipé du plus gros plateau d’Europe en volume d’échantillons traités (1700 par jour), à déménager fin 2020 dans le quartier Garosud, sur une nouvelle plateforme de 7000 m². L’occasion de réunir toutes les compétences de Labosud et certaines spécialités d’Inovie, dont les prélèvements vétérinaires et une partie des analyses spécialisées.

Nathalie Sanselme

Sur les photos

En haut : Guillaume Tessier, responsable du plateau de microbiologie.

En bas : Labosud dispose du plus gros plateau d’Europe en volume d’échantillons traités (1700 par jour). Crédits : DR