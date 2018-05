Pour le Toulousain RH Solutions, le portage salarial a le vent en poupe

En quinze ans, le groupe toulousain RH Solutions est devenu une référence dans l’univers du portage salarial. Créée par Vincent Remazeilles et Stéphanie Poujet lors de leur arrivée sur le marché du travail à Toulouse, « le portage salarial n’existait même pas dans le code du travail » note-t-il. D’où la volonté pour RH Solutions de se développer en répondant à un besoin. « Les anciens cadres et salariés ont besoin de liberté et d’indépendance, quant à l’entreprise cela lui évite d’embaucher une personne à temps plein. Finalement le portage salarial est une solution choisie par les deux parties », observe Vincent Remazeilles dont la société se pose comme un tiers de confiance.

« Aujourd’hui les jeunes ont envie d’indépendance, n’ont pas forcément envie d’être indépendants, donc se tournent plus facilement vers le portage salarial qui a l’avantage d’être sécurisé ». Aujourd’hui représenté sur le territoire à travers vingt-six agences toutes franchisées, RH Solutions affiche une croissance de 25% en moyenne par an. L’entreprise prévoit 50 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2018 et se fixe le cap des 100 millions d’ici trois ans. « Notre chiffre d’affaire a été multiplié par quatre au cours des cinq dernières années, dans une forme de continuité et il peut se multiplier par deux d’ici 2021 », prévoit Vincent Remazeilles qui ouvre deux nouvelles agences à Montpellier et Boulogne-Billancourt.

Diversification de l’activité

A cette bonne santé économique, RH Solutions ajoute la diversification de ses activités avec deux services supplémentaires à la fois pour les salariés et les entreprises. Ainsi, le portage administratif qui consiste à s’occuper des indépendants intervenant dans les grands groupes en amenant des services de paiement d’assurance. L’autre projet de développement pour 2018 concerne la mise en place de « broker ».

« On identifie l’indépendant possédant la bonne compétence pour l’entreprise qui souhaite lui confier une mission. Les besoins se retrouvent surtout dans l’informatique et l’ingéniérie », confie encore Vincent Remazeilles. L’entreprise qui compte une quarantaine de salariés, gère près d’un millier de salariés en portage : la moitié par opportunité, les autres par choix.

Philippe Font

Sur la photo : Vincent Remazeilles, PDG de RH Solutions à Toulouse. Photo DR.