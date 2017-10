Pour se développer, Tarmac Aerosave s’installe à Toulouse-Francazal

Depuis le premier A319 stocké en 2009, Tarmac Aerosave a fait du chemin. Et le groupe entend poursuivre son envol. Car face au développement du trafic aérien et au vieillissement des flottes, Tarmac, spécialisé dans le stockage, la maintenance et le démantèlement d’avions, se positionne « pour aller plus loin », comme l’a indiqué Philippe Fournadet, son président, lors du discours prononcé pour les dix ans de l’entreprise mi-octobre. Toujours selon lui, 21.000 avions volent dans le monde. Un chiffre qui devrait doubler dans les vingt prochaines années, entrainant la déconstruction de 1500 avions.

« Tarmac offre la plus grande capacité de stockage d’avions en Europe, soit 488 avions stockés en tout, 500 à la fin de l’année, dont 300 pour le site près de Tarbes », énumère le président. Et il poursuit ce bilan, satisfait : « 125 avions et 85 moteurs CFM56 ont été recyclés, 50.000 pièces détachées. Avec 112 avions stockés sur deux sites actuellement, nous représentons 12% du marché mondial ».

Pour croître, la société se dote d’un troisième site sur la plateforme aéroportuaire Toulouse-Francazal, après Azereix (30 hectares) et Teruel (340 hectares). Tarmac, qui a obtenu la concession auprès d’Edeis d’un hangar de 5000 m² et d’un emplacement de quinze parkings, stockera dès décembre des monocouloirs et des avions régionaux, de type ATR, se rapprochant ainsi de l’un de ses actionnaires, Airbus.

En effet, le groupe a été créé en 2007 par un consortium de trois actionnaires qui détiennent chacun 33 % du capital – l’avionneur européen, Safran et Suez.

Extension géographique et diversification

Toujours pour accompagner son développement, la capacité de stockage du site des Hautes-Pyrénées, qui est aujourd’hui de 15.000 m², sera augmentée à la fin de l’année avec vingt emplacements de parkings avions supplémentaires pouvant accueillir les A380 et un second hangar très gros porteurs, opérationnels à la fin de l’année.

Dans la foulée, Tarmac projette de dupliquer l’activité « qui a fait ses preuves », selon Pierre Bonnichon, le directeur du développement, en Europe mais aussi hors du Vieux Continent. « On reste en veille pour exploiter d’autres sites », assure-t-il, sans donner ni de précision, ni d’échéance.

La croissance de Tarmac Aerosave passe aussi par la diversification de ses activités. Si le stockage et la maintenance des avions commerciaux ( Airbus, Bombardier, Embraer, ATR) permettent au groupe de réaliser 80% de son chiffre d’affaires qui s’élève à 42 millions d’euros, le groupe envisage d’accélérer l’activité moteur. Depuis fin 2016, près de 3000 pièces des moteurs CFM56 ont été démantelées et restituées à l’industriel Safran. Enfin, l’activité réparation dite sous aile, comprendre effectuée par les équipes de Tarmac à l’extérieur des sites de Tarmac, sera aussi boostée.

Audrey Sommazi

Sur la photo : Depuis sa création, le site a réceptionné 488 appareils, dont 60% pour de la maintenance avant relivraison, 20% pour du stockage et 20% pour du démantèlement. Crédit Photo Tarmac Aerosave