Pour sa nouvelle Zoé, Renault utilise du fil recyclé produit en Occitanie

Le groupe Renault met à l’honneur le savoir-faire occitan avec son projet collaboratif Afiler. Depuis six ans, le groupe automobile français travaille en collaboration avec les Filatures du Parc à Brassac (Tarn), leader européen des filatures cardées, et la société ariégeoise Adient Fabrics, spécialiste de textiles pour l’automobile. Ce partenariat avec deux entreprises locales a permis une innovation importante pour le secteur de l’automobile : un tissu à base de ceintures de sécurité, de rebuts textiles et du recyclage de bouteilles plastiques. Il habille les sièges de la nouvelle Zoé, la voiture électrique du groupe Renault.

« Ce projet n’aurait pas pu exister individuellement car cette innovation appartenant à l’économie circulaire nécessitait un savoir-faire et un ancrage dans les territoires », assure Jean-Philippe Hermine, directeur Stratégie et Plan Environnement du groupe Renault. « Nous travaillons des produits de haute qualité, donc il est important de les recycler pour garder notre savoir-faire et nous garantir l’avance de cette innovation, cela donne une plus-value à notre bilan environnemental ».

60% de moins de CO2 par rapport à l’ancienne Zoé

C’est dans les immenses ateliers des Filatures du Parc, à Brassac, que les ceintures en polyester, récupérées auprès de la société Autoliv, en Roumanie, et Indra, une filiale de Renault, sont défibrées, puis mélangées à des fibres en polyester de bouteilles plastiques mais aussi des textiles de production de la société ariégeoise Adient, pour former un ensemble homogène. Un procédé mécanique - sans transformation chimique, ni thermique - qui réduit de 60% les émissions de CO2 par rapport à la fabrication d’un fil traditionnel. Après diverses opérations, le mélange devient un fil cardé recyclé, qui sera ensuite tissée par Adient pour fabriquer la pièce de 8 m2 destinée aux Renault Zoé.

« Depuis quinze ans, nous réfléchissons à cette économie circulaire et au recyclage puisque nous avons déposé un premier brevet en 2007 mais nous sentons que depuis cinq ans, il y a une vraie demande sur ce marché », raconte Fabrice Lodetti, le PDG des Filatures du Parc, qui comptent quarante-huit salariés et affichent un chiffre d’affaires de 4,5 millions d’euros en 2018. « Habituellement, notre activité est destinée aux domaines de l’habillement et de l’ameublement alors travailler pour l’automobile, c’est une aventure humaine et une opportunité. Mais c’est aussi un cahier des charges plus sévère, qui a été réalisé grâce aux partages de nos savoir-faire ».

Depuis 2012, le groupe Renault a vendu près de 170.000 véhicules électriques Zoé, dont la troisième génération est aujourd’hui produite. « Avec ce nouveau tissu recyclé, il y a une baisse de 60% des émissions de CO2 par rapport à la précédente version de la Zoé », détaille Jean-Philippe Hermine. Le coût du projet Afiler, soutenu par l’Ademe et le Conseil régional d’Occitanie, est d’environ 3 millions d’euros.

Julie Rimbert

Sur la photo : Les Filatures du Parc produisent un fil recyclé à base de ceintures, de bouteilles plastiques et de textiles pour un tissu habillant la Renault Zoé. Crédits : Julie Rimbert - DR.