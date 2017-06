Pour ses 5 ans, Toner d’Encre s’ouvre à la 3D

Diversification et service de proximité ont toujours été les maîtres-mots de Toner d’Encre. Et au moment de fêter son cinquième anniversaire, le spécialiste de la recharge de cartouches d’encre pour imprimantes poursuit dans cette voie. Cet été, il créera sa propre marque d’impression 3D. Une nouvelle étape logique pour la jeune entreprise toulousaine.

« Tout le monde est en train de prendre conscience du potentiel de l’impression 3D, mais tout reste à faire. Nous souhaitons assembler nos propres imprimantes, être un distributeur multi-marques, et aussi accompagner les particuliers et les acteurs culturels dans la fabrication d’objets uniques », précise Joseph Navette, cofondateur et gérant. Dans les faits, cette nouvelle activité sera implantée au sein des deux magasins de Toner d’Encre, boulevard de Strasbourg et avenue de l’URSS. Mais l’ouverture d’une boutique autonome est également en projet.

Une offre dédiée aux professionnels

Pour autant, l’enseigne toulousaine n’en oublie pas son activité originelle et continue de s’appuyer sur les produits du leader européen de l’encre pour imprimantes. À la rentrée, elle renforcera d’ailleurs son bureau dédié aux professionnels. « La recharge de cartouches et toners reste encore méconnue malgré ses vertus environnementales et des économies pouvant atteindre 60 % », rappelle Joseph Navette, dont la clientèle se répartit à parts égales entre particuliers, professions libérales et entreprises.

Déjà impliqué dans diverses associations de commerçants et clubs d’entreprises, le dirigeant s’est par ailleurs investi dans le lancement d’une toute nouvelle application mobile : Toulouse Proximité. Cet outil destiné au grand public recense tous les commerçants, artisans et petites entreprises de la Ville rose. Une preuve supplémentaire de l’importance que Joseph Navette apporte au service et à la proximité avec les clients.