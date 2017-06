Pour ses visiteurs, Aéroscopia met les petits plats dans les grands

Ouvert depuis début 2015 le musée Aéroscopia à Blagnac cherche à stabiliser et augmenter la fréquentation de son site. Avec 320.000 entrées enregistrées la première année - ce chiffre comprend ceux qui ont aussi visité les sites d’Airbus ou de la Cité de l’Espace - Aéroscopia a connu un bon démarrage. Mais sa fréquentation a reculé à 270.000 visiteurs en 2016.

« Une baisse naturelle, mais 2017 est reparti à la hausse », admet Laurence Calmels la directrice générale de Manatour qui exploite le site. Une embellie qui pourrait être confortée par l’ouverture de la ferme de Pinot. La bâtisse du 18e siècle coincée entre l’usine Lagardère et Aéroscopia a été réhabilitée en lieu de restauration et de séminaires pour les entreprises.

Après dix huit mois de travaux et pour un coût de 4,1 millions d’euros, la ferme de Pinot qui s’étend sur 1600 mètres2 comprend un restaurant de 150 couverts baptisé Sky-Trotter, deux salles de séminaires, un amphithéâtre de soixante-sept places, le fonds documentaire Pierre Sparaco consacré à l’aéronautique, ainsi que des espaces pédagogiques pour les jeunes visiteurs. « Il y a une forte demande de la part des entreprises qui souhaitent organiser des séminaires, des formations ou tenir des sessions de business unit », ajoute Jean-Pierre Mas, PDG de Manatour qui admet que la ferme de Pinot est « le second pied Aéroscopia »

Un chiffre d’affaires avoisinant les 3 millions d’euros

C’est que depuis son ouverture, Aéroscopia souffrait terriblement de l’absence d’offre d’une restauration digne de ce nom et d’un équipement de type séminaires. « Désormais entre Aéroscopia, les usines Airbus et l’aéroport Toulouse-Blagnac, les visiteurs peuvent passer une journée entière sur le même site et en bénéficiant en plus d’une offre de restauration », précise Laurence Calmels.

Alors que le musée affiche un chiffre d’affaires frisant les 3 millions d’euros depuis son ouverture, 2,9 millions en 2015 et 2,7 millions en 2016, le maire de Blagnac, Bernard Keller, a officialisé l’ouverture du Tarmac Nord courant 2019. Ce nouvel équipement accueillera un A380, un ATR, le premier A320 ou un A340-600, ainsi qu’une base à hydravion. Le coût de l’investissement cofinancé par la Région Occitanie, Toulouse Métropole, la mairie de Blagnac (via la taxe de séjour) et Airbus est de 7,1 millions d’euros. Un équipement qui devrait permettre à Aéroscopia de décoller définitivement vers ses objectifs de hausse de visiteurs.

Philippe Font

Sur les photos : en haut : le site d’Aeroscopia veut retrouver sa fréquentation d’ouverture. Photo HR - ToulÉco.

En bas : La ferme Pinot réhabilitée offre un lieu de restauration et des salles de séminaires pour les entreprises. Crédits : DR