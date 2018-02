Pour son dernier jour à Airbus, Fabrice Brégier livre le premier A350-1000 à Qatar Airways

Pour son dernier jour comme directeur exécutif d’Airbus, Fabrice Brégier numéro 2 d’Airbus a participé à la cérémonie de livraison du premier exemplaire de l’A350-1000 à la compagnie Qatar Airways dirigée par Akbar Al Baker (photo). Cette dernière a commandé soixante seize exemplaires de cet avion capable de couvrir 14.800 km avec 366 passagers à son bord.

L’A350-1000 est une version allongée de l’A350-900, le fuselage a été allongé de sept mètres afin d’intégrer quarante sièges supplémentaires, et compte un train d’atterrissage principal de six roues (au lieu de quatre) et des moteurs Trent XWB fabriqués par Rolls-Royce plus puissants.

Poussé vers la sortie après la crise de gouvernance qui a secoué Airbus en décembre dernier, Fabrice Brégier qui a passé onze ans à la direction de l’avionneur européen, a été remplacé par Guillaume Faury.

Crédits : Airbus