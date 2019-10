Pourquoi La Poste a lancé Ma French Bank depuis Toulouse

Considérée depuis longtemps comme une ville d’innovation, Toulouse abrite régulièrement des lancements nationaux. Dernier en date, celui cet été de la nouvelle offre bancaire du groupe La Poste, baptisée Ma French Bank.

« C’est l’aboutissement de deux ans de projet. Ma French Bank est une banque à part entière avec un agrément bancaire. Celle-ci a été créée en s’appuyant sur les expertises métiers de la banque postale comme le crédit, les systèmes d’informations, etc. », explique Alice Holzman, directrice générale de Ma French Bank.

Facile à utiliser, adaptée aux usages digitaux et dotée de services communautaires (cagnotte, plateforme de financement, etc.), Ma French Bank vient marcher sur les plate-bandes des néobanques en ligne avec, en plus, l’accessibilité et la force du réseau du groupe La Poste.

Dans la Ville rose, les équipes de développement informatique ont travaillé sur ce projet. Une trentaine d’ingénieurs ont été mobilisés, d’où la volonté d’opérer le lancement national à Toulouse. « Cet important projet nous a fait progresser techniquement au niveau des équipes », confirme Jacques Vidal, à la direction informatique de la Banque Postale. Reste désormais à déployer cette nouvelle marque. Pour Frédéric Bresson, directeur régional Réseau et Banque Toulouse Ariege Gascogne, « Le déploiement en Occitanie concerne un tiers des bureaux de l’enseigne, soit 178 bureaux. Notre objectif sur notre région est d’atteindre les 30.000 clients My French Bank à horizon 2025 ».

Un lancement national en cours et un démarrage encourageant dès le mois d’août font dire à Alice Holzman que Ma French Bank "vise un million de clients en national d’ici cinq ans ».

M.V.

Sur la photo : la solution technique MyFrench Bank a été en partie développée par les équipes du groupe La Poste à Toulouse. Crédits : DR.