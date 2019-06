Predictis, le courtier en assurance-vie, épargne et retraite s’implante à Toulouse

Dirigée par Olivier Farouz, la société Predictis fait partie des huit filiales du groupe Premium, lui-même spécialisé dans les solutions patrimoniales, le crédit courtage, la prévoyance, ou encore la gestion de portefeuille. Prédictis y développe des solutions pour l’épargne retraite, la prévoyance et l’assurance retraite Madelin. Après avoir ouvert six centres d’affaires en France, elle ouvre une antenne dans la région toulousaine afin de se rapprocher de ses clients.

Ce nouveau centre est dirigé par Mathieu Galard. « Sur les douze derniers mois, le chiffre d’affaires est en progression : +69 % pour Premium et +18 % pour Predictis. Pour ces raisons nous avons décidé de nous installer à Toulouse et d’ici un an, à Marseille », explique Olivier Farouz, président du groupe Premium et PDG de Predictis.

Une quarantaine de recrutements en prévision

« Toulouse est un gros centre d’activités pour notre profession, notamment avec l’épargne retraite et l’assurance vie, il est donc naturel pour nous de s’y implanter. Nous souhaitons évidemment faire bénéficier de notre savoir-faire mais également, par le biais du recrutement, participer au tissu économique local afin de le développer », poursuit Olivier Farouz.

De plus, l’entreprise souhaite apporter une solution aux travailleurs non salariés, qui représentent 80% de sa clientèle, et dont « les attentes sont insuffisamment ou mal appréhendées ». Le centre de Toulouse Balma compte cinq à dix conseillers financiers qui prendront en charge les clients. « L’ objectif sera d’en recruter et d’en former une quarantaine d’ici deux ans », espère la direction de Prédictis.

Inès Osik

Sur la photo : Olivier Farrouz, PDG de la société Predictis spécialisée dans l’épargne retraite et l’assurance vie. Crédits : DR